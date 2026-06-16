नया थोक मूल्य सूचकांक आते ही महंगाई में हुआ इजाफा 

मई में थोक मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

नए WPI के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मई में थोक मुद्रास्फीति 9.68 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस बढ़ोतरी में ईंधन और ऊर्जा श्रेणी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी कीमतें 30.33 फीसदी तक बढ़ गईं। यह लगातार 7वां महीना है, जब इस नए सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से चलने के लिए 3 नए उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPIs) भी पेश किए हैं।