भारत-कनाडा के बीच आर्थिक साझेदारी को लेकर वार्ता का तीसरा दौर खत्म

2030 तक करीब 4,700 अरब रुपये के व्यापार का लक्ष्य

CEPA का मकसद भारत-कनाडा व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) तक पहुंचाना है, भले ही 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी।

उस दौरान, 8.22 फीसदी की गिरावट के साथ यह आंकड़ा 7.95 अरब डॉलर (करीब 740 अरब रुपये) पर आ गया था।

भारत की ओर से मुख्य तौर पर फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें भेजी जाती हैं, वहीं कनाडा से दालें और पेट्रोलियम पदार्थ भारत आते हैं।

कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है, जिसमें हजारों भारतीय छात्र भी शामिल हैं। इन सबकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है।