भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, 2 लाख से अधिक हुई संख्या
क्या है खबर?
भारत में स्टार्टअप की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय रेल, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, नीतिगत समर्थन और देश के युवाओं, उद्यमियों की लगातार मेहनत और सोच का नतीजा है।
संख्या
दो लाख से ज्यादा स्टार्टअप
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, भारत में अब दो लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 45 प्रतिशत स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों में शुरू हुए हैं। यह दिखाता है कि स्टार्टअप संस्कृति अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रही है। छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के युवा भी नए आइडिया के साथ आगे आ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार व विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
भागीदारी
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और रोजगार सृजन
एक्स पोस्ट में यह भी बताया गया कि भारत के लगभग 48 प्रतिशत स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक मौजूद है। यह आंकड़ा बताता है कि स्टार्टअप क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही, स्टार्टअप्स ने अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार दिया है। इससे युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिले हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार मिला है।
फंडिंग
भारी फंडिंग और स्टार्टअप इंडिया के 10 साल
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय स्टार्टअप्स को अब तक करीब 15 लाख करोड़ रुपये की फंडिंग मिल चुकी है। यह बड़ा निवेश भारत के इनोवेशन और उद्यमिता इकोसिस्टम पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। स्टार्टअप इंडिया के ये 10 साल देश के लिए बेहद अहम रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियां, निजी निवेश और उद्यमियों की मेहनत ने भारत को वैश्विक स्टार्टअप मैप पर एक मजबूत पहचान दिलाई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
In #10YearsOfStartupIndia, Bharat has emerged as the world’s 3rd largest startup ecosystem.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2026
This milestone reflects the visionary leadership of PM @narendramodi Ji and the innovation & resilience of our entrepreneurs. 🇮🇳 pic.twitter.com/ahwAkkvIou