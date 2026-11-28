भारत ने अमेरिका से व्यापार समझौते की बातचीत आगे बढ़ाई
भारत और अमेरिका उलझे हुए टैरिफ (आयात शुल्क) को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आसान हो जाए।
यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत, यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है।
उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर में ब्रसेल्स यात्रा के दौरान यह समझौता हो जाएगा। EU का यह समझौता 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
FTA से खत्म होंगे कई शुल्क
दोनों देशों के बीच FTA से EU की 70.4 फीसदी टैरिफ लाइंस पर लगने वाले शुल्क हट जाएंगे। इससे भारत के निर्यात मूल्य का लगभग सारा हिस्सा कवर हो जाएगा।
विदेश में कारोबार करने की सोच रही भारतीय कंपनियों के लिए यह एक बड़ी जीत होगी। इसी बीच, सरकार अपनी घरेलू कंपनियों, खासकर छोटी कंपनियों को नए वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ बनाने के लिए तैयार कर रही है।
कनाडा और मेक्सिको के साथ भी बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ फिलहाल कुछ और चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं।