दोनों देशों के बीच FTA से EU की 70.4 फीसदी टैरिफ लाइंस पर लगने वाले शुल्क हट जाएंगे। इससे भारत के निर्यात मूल्य का लगभग सारा हिस्सा कवर हो जाएगा।

विदेश में कारोबार करने की सोच रही भारतीय कंपनियों के लिए यह एक बड़ी जीत होगी। इसी बीच, सरकार अपनी घरेलू कंपनियों, खासकर छोटी कंपनियों को नए वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ बनाने के लिए तैयार कर रही है।

कनाडा और मेक्सिको के साथ भी बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ फिलहाल कुछ और चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं।