भारत-इजरायल के बीच आज से लागू हुआ निवेश समझौता बिज़नेस Jul 04, 2026

भारत-इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA) शनिवार (4 जुलाई) से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे।

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक-दूसरे के यहां निवेश करना ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाए।

इससे निवेशकों को बराबर का अधिकार मिलेगा और नियम-कानून भी साफ रहेंगे। साथ ही, भारत अपनी सार्वजनिक नीतियों को तय करने का अधिकार पहले की तरह रखेगा और विवादों को सुलझाने का एक स्वतंत्र रास्ता भी मिलेगा।