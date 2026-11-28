भारत और डेनमार्क ने हाल ही में व्यापार, रक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए 5 साल का रोडमैप तय किया है।

नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस योजना का ऐलान किया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे कई अहम विषय शामिल हैं। दोनों देश मिलकर एक-दूसरे को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं।