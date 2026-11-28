भारत-डेनमार्क ने AI, रक्षा और हरित भविष्य के लिए तय किया 5 साल का रोडमैप
लेखन दिनेश चंद शर्मा
भारत और डेनमार्क ने हाल ही में व्यापार, रक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए 5 साल का रोडमैप तय किया है।
नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस योजना का ऐलान किया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे कई अहम विषय शामिल हैं। दोनों देश मिलकर एक-दूसरे को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं।
हरित साझेदारी का किया विस्तार
तकनीक और व्यापार के साथ-साथ दोनों देश अपनी हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत स्वच्छ ऊर्जा पर भी खास ध्यान दे रहे हैं।
इसके अलावा, कौशल विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।
इन नए समझौतों के साथ भारत और डेनमार्क दोनों देशों के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।