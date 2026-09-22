भारत-चिली के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए CEPA की तैयारी
भारत और चिली एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद उनके बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है।
पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार 5.6 अरब डॉलर (करीब 530 अरब रुपये) के आंकड़े को पार कर गया था। यह खबर चिली के 216वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सामने आई।
इस मौके पर भारत में चिली के राजदूत जुआन एंगुलो एम ने बताया कि ऑटोमोबाइल, IT और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के शानदार मौके हैं, खासकर उन जगहों पर जहां तमिलनाडु अपनी पहचान बनाता है।
सुनीता शाहनी को किया सम्मानित
राजदूत एंगुलो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में बताया कि भारत और चिली CEPA पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग और गहरा होगा। उनके मुताबिक, CEPA दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोलेगा।
इसी कार्यक्रम में सुनीता शाहनी को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने चेन्नई में चिली की मानद वाणिज्य दूत के तौर पर 27 साल बिताए हैं और इस दौरान लोगों और संस्कृतियों को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है।
उन्होंने कई बड़े कूटनीतिक मौकों पर अहम भूमिका निभाई है और उनका कहना है कि वे दोनों देशों को और करीब लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।