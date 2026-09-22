भारत-चिली के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए CEPA की तैयारी

राजदूत एंगुलो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में बताया कि भारत और चिली CEPA पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग और गहरा होगा। उनके मुताबिक, CEPA दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोलेगा।

इसी कार्यक्रम में सुनीता शाहनी को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने चेन्नई में चिली की मानद वाणिज्य दूत के तौर पर 27 साल बिताए हैं और इस दौरान लोगों और संस्कृतियों को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है।

उन्होंने कई बड़े कूटनीतिक मौकों पर अहम भूमिका निभाई है और उनका कहना है कि वे दोनों देशों को और करीब लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।