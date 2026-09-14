भारत-कनाडा के बीच CEPA को लेकर बातचीत का नया दौर शुरू

दोनों देशों के बीच व्यापार में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। यह 2024-25 में 8.66 अरब डॉलर (करीब 820 अरब रुपये) था, जो अब 2025-26 में 7.95 अरब (करीब 750 अरब रुपये) हो गया है।

इसी को देखते हुए दोनों देश 2030 तक 50 अरब डॉलर (करीब 4,750 अरब रुपये) का व्यापार लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

भारत-कनाडा को मुख्य तौर पर दवाएं और लोहा-स्टील भेजता है, जबकि वहां से दालें और पेट्रोलियम क्रूड मंगवाता है।

इसके अलावा, इस समय कनाडा में 4.25 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को लगता है कि यह समझौता दोनों तरफ व्यापार के नए रास्ते खोलेगा और नए अवसर पैदा करेगा।