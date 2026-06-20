स्पेस-X के ETF में 3 दिनों में करीब 750 अरब रुपये की ट्रेडिंग
स्पेस-X का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) शेयर बाजार में आते ही जोरदार हलचल देखने को मिली है। इसके चलते कंपनी से जुड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में सिर्फ 3 दिनों के अंदर 8.2 अरब डॉलर (करीब 750 अरब रुपये) की ट्रेडिंग हो गई।
यह अचानक उछाल नए नियमों की वजह से आया है, जिनकी बदौलत अब स्पेस-X जैसे बड़े IPO MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स जैसे बड़े स्टॉक इंडेक्स में पहले के मुकाबले काफी तेजी से शामिल हो सकते हैं।
आम निवेशकों के लिए आसान हुआ निवेश
स्पेस-X, MSCI इंडेक्स का करीब 0.25 से 0.6 फीसदी हिस्सा हो सकता है। यह भले ही छोटा हिस्सा हो, लेकिन इस पर गौर करना जरूरी है। ऐसे में आम निवेशकों के लिए ETFs के जरिए इसमें निवेश करना काफी आसान हो गया है।
जेफरीज के शोध के अनुसार, वैश्विक स्पेस इकोनॉमी अभी 600 अरब डॉलर (करीब 57,000 अरब रुपये) से बढ़कर 2035 तक 1,800 अरब डॉलर (करीब 1.7 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकती है।