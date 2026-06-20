स्पेस-X के ETF में 3 दिनों में करीब 750 अरब रुपये की ट्रेडिंग बिज़नेस Jun 20, 2026

स्पेस-X का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) शेयर बाजार में आते ही जोरदार हलचल देखने को मिली है। इसके चलते कंपनी से जुड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में सिर्फ 3 दिनों के अंदर 8.2 अरब डॉलर (करीब 750 अरब रुपये) की ट्रेडिंग हो गई।

यह अचानक उछाल नए नियमों की वजह से आया है, जिनकी बदौलत अब स्पेस-X जैसे बड़े IPO MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स जैसे बड़े स्टॉक इंडेक्स में पहले के मुकाबले काफी तेजी से शामिल हो सकते हैं।