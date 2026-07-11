इंटेल से अलग होने के बाद अल्टेरा ने हासिल की 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़त

इंटेल से अलग होने के बाद अल्टेरा ने हासिल की 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़त
इंटेल से अलग होने के बाद अब स्वतंत्र हुई अल्टेरा कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह हर साल 20 फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ रही है और इसकी वजह उसके FPGA चिप्स हैं।
यही वह तकनीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स को ताकत देती है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राघिब हुसैन का मानना है कि यह FPGA तकनीक अगले 10 सालों में रोबोटिक्स के बाजार को 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) से लेकर सैंकड़ों अरब डॉलर तक पहुंचा सकती है।
अल्टेरा ने तोड़ा इंटेल से नाता
पिछले साल इंटेल से अलग होने के बाद अल्टेरा ने कंपनी के साथ अपने ज्यादातर संबंध खत्म कर लिए हैं। कंपनी ने 6 नए चिप प्रोटोटाइप पेश किए हैं और तेज प्रदर्शन के लिए DDR5 मेमोरी की ओर बढ़ रही है।
आधुनिक चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली इंटेल फाउंड्री और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) जैसे बड़े सहयोगियों के साथ मिलकर अल्टेरा अब और भी बड़े लक्ष्यों की तैयारी कर रही है। इनमें कंपनी का सार्वजनिक होना भी शामिल है।