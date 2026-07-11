इंटेल से अलग होने के बाद अल्टेरा ने हासिल की 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़त बिज़नेस Jul 11, 2026

इंटेल से अलग होने के बाद अब स्वतंत्र हुई अल्टेरा कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह हर साल 20 फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ रही है और इसकी वजह उसके FPGA चिप्स हैं।

यही वह तकनीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स को ताकत देती है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राघिब हुसैन का मानना है कि यह FPGA तकनीक अगले 10 सालों में रोबोटिक्स के बाजार को 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) से लेकर सैंकड़ों अरब डॉलर तक पहुंचा सकती है।