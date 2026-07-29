दक्षिण कोरियाई बाजार में गिरावट के बावजूद बिटकॉइन ऊपर चढ़ा

दक्षिण कोरियाई बाजार में गिरावट के बावजूद बिटकॉइन ऊपर चढ़ा
29 जुलाई को बिटकॉइन में लगभग एक फीसदी का उछाल देखा गया, जिससे यह 63,800 डॉलर (करीब 61 लाख रुपये) के करीब पहुंच गया।
बिटकॉइन की यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई, जब दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट से जूझ रहा था।
बुधवार को बाजार 11 फीसदी लुढ़क गया, जबकि मंगलवार को भी इसमें इतनी ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में हुई ताबड़तोड़ बिकवाली थी।
SK हाईनिक्स के शेयर 17 फीसदी गिरे
SK हाईनिक्स ने शेयर से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था, फिर भी 17 फीसदी गिर गए। दरअसल, निवेशकों को कंपनी के नतीजे उतने खास नहीं लगे, जितनी उन्हें उम्मीद थी, जिसके चलते भारी बिकवाली देखने को मिली। इसी तरह, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर भी अपने तिमाही नतीजों की घोषणा से पहले 12 फीसदी तक फिसल गए। वहीं, दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी बनी रही।
बिटकॉइन के साथ-साथ इथेरियम एक फीसदी, XRP 2 फीसदी और बिनांस कॉइन भी बढ़ते रहे। केवल हाइपरलिक्विड का हाइप इस तेजी से अछूता रहा और उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।
अब सबकी नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आने वाले ब्याज दर के फैसले पर टिकी हैं। इसके अलावा, कुछ अहम आर्थिक आंकड़ें भी जारी होने वाले हैं, जिनसे बाजार में एक बार फिर बड़ी हलचल हो सकती है।