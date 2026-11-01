UPI ने अक्टूबर में एक लाख करोड़ रुपये के लेन-देन कर बनाया रिकॉर्ड

UPI लेन-देन में आई इस जबरदस्त बढ़ोतरी की एक अहम वजह दिवाली से ठीक पहले लिया गया एक फैसला है। त्योहारों की खरीदारी से ठीक पहले कुछ व्यापारी भुगतानों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (MDR) को टाल दिया गया था।

इस कदम से आम लोगों और छोटे-बड़े व्यवसायों दोनों के लिए UPI का इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया, खासकर त्योहारी सीजन में।

यह फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि UPI अपने यूजर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार बदलाव करता रहता है।