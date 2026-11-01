UPI ने अक्टूबर में एक लाख करोड़ रुपये के लेन-देन कर बनाया रिकॉर्ड
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने इस अक्टूबर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार इसके औसत दैनिक लेन-देन एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गए हैं।
हर दिन करीब 82.2 करोड़ भुगतान हुए और पूरे महीने में कुल 25.47 अरब लेन-देन दर्ज किए गए, जिनका कुल मूल्य 31.53 लाख करोड़ रुपये रहा।
इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में डिजिटल भुगतान अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुका है।
MDR टालने से भी आया उछाल
UPI लेन-देन में आई इस जबरदस्त बढ़ोतरी की एक अहम वजह दिवाली से ठीक पहले लिया गया एक फैसला है। त्योहारों की खरीदारी से ठीक पहले कुछ व्यापारी भुगतानों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (MDR) को टाल दिया गया था।
इस कदम से आम लोगों और छोटे-बड़े व्यवसायों दोनों के लिए UPI का इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया, खासकर त्योहारी सीजन में।
यह फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि UPI अपने यूजर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार बदलाव करता रहता है।