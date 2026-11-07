शुगर कॉस्मेटिक्स ने घाटा 41 फीसदी कम कर 79 करोड़ रुपये किया

कंपनी ने विज्ञापन और कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले खर्च में कमी की है। इस कदम से कंपनी को अपना मुनाफा थोड़ा बढ़ाने में मदद मिली है, लेकिन ब्यूटी सेक्टर में मुकाबला काफी बढ़ रहा है।

दूसरी तरफ, उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी रेने कॉस्मेटिक्स ने अपनी आय में 37 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। अच्छी खबर यह है कि शुगर ने हाल ही में नया फंड जुटाया है। कंपनी अब इस पैसे का इस्तेमाल अपना वितरण बढ़ाने और काम को और बेहतर बनाने के लिए करेगी, ताकि बाजार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सके।