ऑस्ट्रेलिया में महंगाई घटकर 4 फीसदी हुई, जानिए क्या है वजह बिज़नेस Jun 24, 2026

मई में ऑस्ट्रेलिया की महंगाई (मुद्रास्फीति) दर कम होकर 4 फीसदी पर आ गया। यह अप्रैल के मुकाबले थोड़ी कम है। इसकी मुख्य वजह ईंधन की कीमतों में करीब 12 फीसदी की गिरावट रही।

इन आधिकारिक आंकड़ों ने अर्थशास्त्रियों को हैरान कर दिया क्योंकि उन्हें महंगाई बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि, रिजर्व बैंक के पसंदीदा 'कोर' माप में इजाफा हुआ और यह 3.4 फीसदी से बढ़कर 3.6 फीसदी हो गया। इससे साफ है कि कीमतों पर अंदरूनी दबाव अभी भी बना हुआ है।