AI के कारण महंगे हो रहे कंप्यूटर-फोन, IMF ने दी चेतावनी
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के निवर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरिनचास का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ टेक्नोलॉजी को बदल ही नहीं रहा, बल्कि इसके चलते चीजें महंगी भी हो रही हैं।
वे बताते हैं कि जब कंपनियां AI में भारी-भरकम निवेश कर रही हैं तो इसका असर उनके शेयर बाजार के प्रदर्शन और लोगों की संपत्ति पर दिख रहा है।
इसका सीधा मतलब है कि लोग अब पहले से ज्यादा घूमने-फिरने और महंगी चीजों पर खर्च कर रहे हैं। साथ ही, इस नई टेक्नोलॉजी से जुड़े उपकरण जैसे कंप्यूटर के पुर्जे, उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं।
ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़ाई कीमतें
ऐपल ने कहा है कि मेमोरी और स्टोरेज की लागत बढ़ने की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा, वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल के दाम बढ़ाए हैं।
गौरिनचास ने यह भी बताया कि दुनियाभर में जारी कई समस्याएं, जैसे ईरान के विवादों के कारण ऊर्जा आपूर्ति में कमी और सरकारों पर बढ़ते कर्ज का बोझ, इस महंगाई के दबाव को और बढ़ा रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में ये चुनौतियां दुनियाभर के नेताओं के लिए अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना काफी मुश्किल बना सकती हैं।