AI के कारण महंगे हो रहे कंप्यूटर-फोन, IMF ने दी चेतावनी बिज़नेस Jun 27, 2026

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के निवर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरिनचास का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ टेक्नोलॉजी को बदल ही नहीं रहा, बल्कि इसके चलते चीजें महंगी भी हो रही हैं।

वे बताते हैं कि जब कंपनियां AI में भारी-भरकम निवेश कर रही हैं तो इसका असर उनके शेयर बाजार के प्रदर्शन और लोगों की संपत्ति पर दिख रहा है।

इसका सीधा मतलब है कि लोग अब पहले से ज्यादा घूमने-फिरने और महंगी चीजों पर खर्च कर रहे हैं। साथ ही, इस नई टेक्नोलॉजी से जुड़े उपकरण जैसे कंप्यूटर के पुर्जे, उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं।