IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का अनुमान जताया, बताया दुनिया का प्रमुख विकास इंजन
क्या है खबर?
अमेरिका के लगातार बढ़ते टैरिफ दबाव और अतंराष्ट्रीय व्यापार चुनौतियों के बाद भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अनुमान जताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी जारी रहेगी। IMF के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजैक ने गुरुवार को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत की तीसरी तिमाही की वृद्धि उम्मीद से अधिक मजबूत रही है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख विकास इंजन है।
रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.6 प्रतिशत विकास दर का था अनुमान
कोजैक ने कहा कि IMF के आकलन में, भारत की विकास दर में बढ़ोतरी दिखी, जो काफी हद तक मजबूत घरेलू खपत पर आधारित है। उन्होंने बताया कि IMF ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा, "हमने तब से जो देखा है वह यह है कि भारत में तीसरी तिमाही की वृद्धि उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत रही है। इससे संभावना बनती है कि IMF आगे चलकर अपने पूर्वानुमान को बढ़ाएगा।"
अर्थव्यवस्था
भारत को लेकर क्या बोलीं कोजैक?
कोजैक ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के बारे में हमारा मुख्य निष्कर्ष यह है कि यह वैश्विक विकास का एक प्रमुख चालक रहा, जो काफी मजबूत है।" उन्होंने कहा, "इस घटनाक्रम से IMF के विकास पूर्वानुमान में ऊपर की ओर संशोधन की संभावना बढ़ती है। संभावना है कि हम भविष्य में अपने पूर्वानुमान बेहतर बनाएंगे।" बता दें कि IMF अगले सप्ताह विश्व आर्थिक आउटलुक का अद्यतन संस्करण जारी करेगा, जिसमें भारत समेत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संशोधित अनुमान हैं।