आर्थिक संकटों से घिरे श्रीलंका को IMF से मिली सहायता
श्रीलंका को चक्रवात दितवाह और पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण आई मुश्किलों से निकलने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 69.5 करोड़ डॉलर (करीब 6,500 करोड़ रुपये) की सहायता मिली है।
यह कर्ज 2.4 अरब डॉलर (करीब 220 अरब रुपये) के 4 साल के बड़े पैकेज का एक हिस्सा है।
IMF के मुताबिक, श्रीलंका के लगातार चल रहे आर्थिक सुधारों ने इन सभी बाधाओं के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा है।
दितवाह से 600 से ज्यादा लोगों की मौत
2025 के आखिर में चक्रवात दितवाह ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण 600 से अधिक लोगों की जान चली गई और 4.1 अरब डॉलर (करीब 380 अरब रुपये) का भारी आर्थिक नुकसान हुआ।
इसके अलावा, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल के दाम बढ़े और पर्यटकों की संख्या में कमी आई, जिससे देश के विकास की गति धीमी हो गई है।
अनुमान है कि 2026 में देश की विकास दर सिर्फ 3 फीसदी रहेगी। सरकार ने इन मुश्किल हालात को सुधारने के लिए राहत और पुनर्निर्माण के कई काम शुरू किए हैं।
कर्जा कम करने के लिए सुधारों की सलाह
श्रीलंका पर कर्ज का खतरा अभी भी बहुत अधिक बना हुआ है। IMF चाहता है कि देश लंबे समय तक स्थिरता और आर्थिक तरक्की हासिल करने के लिए सार्वजनिक वित्त, कर प्रणाली और बिजली के क्षेत्र में अपने सुधारों को लगातार जारी रखे।