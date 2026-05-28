आर्थिक संकटों से घिरे श्रीलंका को IMF से मिली सहायता  

दितवाह से 600 से ज्यादा लोगों की मौत

2025 के आखिर में चक्रवात दितवाह ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण 600 से अधिक लोगों की जान चली गई और 4.1 अरब डॉलर (करीब 380 अरब रुपये) का भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

इसके अलावा, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल के दाम बढ़े और पर्यटकों की संख्या में कमी आई, जिससे देश के विकास की गति धीमी हो गई है।

अनुमान है कि 2026 में देश की विकास दर सिर्फ 3 फीसदी रहेगी। सरकार ने इन मुश्किल हालात को सुधारने के लिए राहत और पुनर्निर्माण के कई काम शुरू किए हैं।