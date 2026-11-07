IL जिन इलेक्ट्रॉनिक्स की 2,500 करोड़ रुपये का IPO लाने की योजना

एम्बर एंटरप्राइजेज का हिस्सा रही IL जिन का राजस्व वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 3,268.47 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। फिलहाल कंपनी के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 6 और बनने वाली हैं।

ऐसे में कंपनी को उम्मीद है कि नए फंड से उसका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा और वह अपनी टेक्नोलॉजी में भी सुधार कर पाएगी। इस IPO को मैनेज करने की जिम्मेदारी मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस कैपिटल और जेफरीज इंडिया जैसी बड़ी फर्मों को दी गई है।