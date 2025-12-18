नौकरी छूटने के बाद भी EPF में एक समय तक ब्याज मिलता है

नौकरी छूट गई तो क्या PF के पैसों पर मिलेगा ब्याज? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में एक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट होता है। इसमें वे हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा करते हैं। इसमें जमा राशि पर सरकार सालाना आधार पर ब्याज देती है। कई लोगों के मन में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या नौकरी छूटने पर भी EPF अकाउंट पर ब्याज मिलता है? आइये जानते हैं इसको लेकर नियम क्या कहते हैं।