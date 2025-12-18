नौकरी छूट गई तो क्या PF के पैसों पर मिलेगा ब्याज? जानिए क्या कहते हैं नियम
निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में एक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट होता है। इसमें वे हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा करते हैं। इसमें जमा राशि पर सरकार सालाना आधार पर ब्याज देती है। कई लोगों के मन में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या नौकरी छूटने पर भी EPF अकाउंट पर ब्याज मिलता है? आइये जानते हैं इसको लेकर नियम क्या कहते हैं।
जब आप अपनी नौकरी गंवा देते हैं तो आपके PF अकाउंट पर कुछ समय तक ब्याज मिलता रहता है। EPFO नियमों के अनुसार, नौकरी छोड़ने या चली जाने के बाद आपको 3 साल तक अपने EPF पर ब्याज मिलता है, जिसके बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है। 3 साल से पहले अगर, आपको दूसरी नौकरी मिल जाती है तो अकाउंट दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाता है और ब्याज जारी रहता है।
आप उमंग ऐप या फिर SMS के जरिए PF खाते का बैलेंस पता कर सकते हैं। इसके जरिए बैलेंस चेक करने के लिए ऐप खोलें और EPFO पर क्लिक करें। इसके बाद 'एम्प्लॉई सेंट्रिक सर्विसेज' और फिर व्यू पासबुक विकल्प पर टैप करें। यहां UAN नंबर और पासवर्ड डालने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अब आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 77382-99899 पर 'EPFOHO UAN' लिखकर SMS भेजकर भी चेक कर सकते हैं।