बचत खाते पर भी पा सकते हैं FD जितना ब्याज, ये तरीके अपनाएं

क्या है खबर?

ज्यादातर लोग सुविधाजनक लेनदेन और अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बचत खाता खुलवाते हैं, लेकिन इन पर बैंक कम ब्याज देती हैं। यह हर बैंक के हिसाब से अलग-अलग होती है। बचत खातों पर ब्याज दर आमतौर पर 2.50 से 4 प्रतिशत के बीच होती है, जबकि इसकी तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ज्यादा रिर्टन मिलता है। आज हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं, जो आपको बचत खाते पर FD जितना ब्याज दे सकता है।