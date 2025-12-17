बचत खाते पर भी पा सकते हैं FD जितना ब्याज, ये तरीके अपनाएं
क्या है खबर?
ज्यादातर लोग सुविधाजनक लेनदेन और अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बचत खाता खुलवाते हैं, लेकिन इन पर बैंक कम ब्याज देती हैं। यह हर बैंक के हिसाब से अलग-अलग होती है। बचत खातों पर ब्याज दर आमतौर पर 2.50 से 4 प्रतिशत के बीच होती है, जबकि इसकी तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ज्यादा रिर्टन मिलता है। आज हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं, जो आपको बचत खाते पर FD जितना ब्याज दे सकता है।
ऑटो स्वीप
इस तरह मिलेगी ज्यादा ब्याज
आप अपने बैंक की ओर से दी जाने वाली ऑटो स्वीप सुविधा को एक्टिव करके बचत खाते पर FD जितना ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा आपके बचत खाते से एक निश्चित सीमा से अधिक अतिरिक्त पैसे को ऑटोमैटिक रूप से एक लिंक्ड फिक्स्ड डिपॉजिट में स्थानांतरित कर देती है, जहां उस पर अधिक रिटर्न मिलता है। जब बचत खाते की शेष राशि निर्धारित सीमा से कम हो जाती है तो FD से ऑटोमैटिक खाते में आ जाती है।
निवेश
ये तरीके भी बढ़ाएंगे रिटर्न
इसके अलावा युवाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के बचत खाते उपलब्ध होते हैं, जिन पर ब्याज दर सामान्य बचत खातों की तुलना में अधिक होती है। जब आपके खाते में पर्याप्त राशि हो तो मासिक ब्याज का उपयोग अन्य निवेशों के लिए किया जा सकता है। अपने बचत खाते का उपयोग जमा प्रमाणपत्र में निवेश करने के लिए करें, जो काफी हद तक FD की तरह होते हैं।