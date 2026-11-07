IEA ने 2027 की सर्दी में LNG की आपूर्ति में बड़ा संकट आने की दी चेतावनी

अंतरराष्ट्रीय उर्जा एजेंसी (IEA) ने चेतावनी दी है कि 2026-27 की सर्दियों में हमें गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि दुनियाभर में गैस की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है।

इस साल कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आने वाली लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) की खेप में भारी गिरावट आई है। यह कमी लगभग 60 अरब घन मीटर की रही, जिसके चलते दुनियाभर में LNG के उत्पादन में 5 फीसदी की कमी दर्ज की गई। सर्दी का मौसम नजदीक आने के साथ ही ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा कर पाना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।