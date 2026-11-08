भारत 2030 तक कोयला-प्राकृतिक गैस आयात में बचाएगा 240 अरब डॉलर, IEA का अनुमान

IEA के प्रमुख ने भारत के इस रवैये को 'एक मिसाल' बताया है। उनके मुताबिक, देश की लगातार बनी रहने वाली नीतियां रिन्यूएबल एनर्जी की लागत को कम करने और निवेश को खींचने में कामयाब रही हैं।

यह दूसरे उभरते हुए देशों के लिए भी एक बड़ी सीख है क्योंकि इससे साफ होता है कि स्वच्छ ऊर्जा कैसे स्थिरता और आर्थिक मजबूती दोनों दे सकती है।

भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 530 गीगावाट (GW) तक पहुंच जाए, जिसमें सोलर पावर का बड़ा हिस्सा होगा।

हालांकि, इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश की जरूरत होगी।