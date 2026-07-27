IDFC फर्स्ट बैंक के पहली तिमाही के आंकड़ों से शेयर 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचे

IDFC फर्स्ट बैंक के पहली तिमाही के आंकड़ों से शेयर 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचे
सोमवार को IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर लगभग 10 फीसदी उछलकर 88.76 रुपये के 52 सप्ताह के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गए।
इसकी मुख्य वजह बैंक का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में जबरदस्त मुनाफा दर्ज किया।
इस तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 132 फीसदी बढ़कर 1,075 करोड़ रुपये हो गया। देर सुबह तक शेयर लगभग 6 फीसदी की बढ़त के साथ 85.45 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
ब्रोकरेज कंपनियों ने नए लक्ष्य तय किए
बैंक के इस शानदार प्रदर्शन के बाद बड़े ब्रोकरेज हाउसों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बैंक के लिए अपने लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिए।
जेपी मॉर्गन ने खुदरा और लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) सेगमेंट में अच्छी बढ़त और जमा में मजबूत बढ़ोतरी को देखते हुए अपना लक्ष्य 90 रुपये कर दिया है।
क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया (CLSA) ने शेयर का लक्ष्य 95 रुपये तय किया है, वहीं नोमुरा ने भी अपनी कमाई के अनुमानों को अपडेट करने के बाद इसे इसी स्तर पर बनाए रखा है।
इन्वेस्टेक कहीं ज्यादा आशावादी है और उसने 115 रुपये का नया लक्ष्य दिया है। हालांकि, मॉर्गन स्टेनली ने अपना लक्ष्य बढ़ाकर 75 रुपये किया है, लेकिन वह कंपनी के मूल्यांकन को लेकर अभी भी सतर्क है।