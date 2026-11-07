ICICI सिक्योरिटीज ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर को दी 1,200 रुपये की लक्ष्य कीमत

हिंडाल्को की अंतरराष्ट्रीय शाखा नोवलिस ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए अपने मजबूत नतीजे पेश किए। पिछले साल के मुकाबले उनके एडजस्टेड EBITDA में 20 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

धातुओं की अच्छी कीमतों और खर्चों में की गई बचत से यह संभव हो पाया। ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि आने वाले समय में यह ग्रोथ और भी तेज हो सकती है क्योंकि कंपनी का ओस्वेगो प्लांट पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा और साथ ही खर्चों में भी और कमी आएगी।

इसके अलावा, जैसे-जैसे वर्किंग कैपिटल की रुकावटें खत्म होंगी और पूंजीगत खर्च से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे और कंपनी पर कर्ज का बोझ भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा।

अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 के अंत तक कंपनी 35 से 40 करोड़ डॉलर (करीब 3,300-3,800 करोड़ रुपये) तक की बड़ी बचत कर पाएगी और इन्हीं सकारात्मक बातों की वजह से ICICI सिक्योरिटीज की 'खरीदें' रेटिंग बरकरार है।