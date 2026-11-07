ICICI सिक्योरिटीज ने अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर रोके रखने की दी सलाह

अपोलो के अस्पताल बिजनेस में सालाना आधार पर 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें मौजूदा अस्पतालों का प्रदर्शन शानदार रहा है। 472 नए बेड जोड़े जाने के बावजूद अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर बढ़कर 73 फीसदी हो गई। हालांकि, नए अस्पतालों से हुए नुकसान की वजह से कुल मार्जिन घटकर 24 फीसदी रह गया।

अच्छी खबर यह है कि अपोलो की ऑनलाइन फार्मेसी आखिरकार कैश EBITDA-पॉजिटिव हो गई है। यह उनके डिजिटल विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि हेल्थको का मार्जिन चौथी तिमाही तक करीब 6 फीसदी तक पहुंच जाएगा।