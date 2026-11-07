ICICI सिक्योरिटीज ने अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर रोके रखने की दी सलाह
ICICI सिक्योरिटीज ने अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर पर अपनी 'रोके रखने' की रेटिंग बनाए रखी है। उन्होंने इसके लिए 8,500 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है। कंपनी का यह कदम अपोलो के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद आया है। इन नतीजों में कंपनी के सभी डिवीजनों में राजस्व में उछाल देखा गया, हालांकि उसके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ा।
अस्पताल बिजनेस में 23 फीसदी की बढ़ोतरी
अपोलो के अस्पताल बिजनेस में सालाना आधार पर 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें मौजूदा अस्पतालों का प्रदर्शन शानदार रहा है। 472 नए बेड जोड़े जाने के बावजूद अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर बढ़कर 73 फीसदी हो गई। हालांकि, नए अस्पतालों से हुए नुकसान की वजह से कुल मार्जिन घटकर 24 फीसदी रह गया।
अच्छी खबर यह है कि अपोलो की ऑनलाइन फार्मेसी आखिरकार कैश EBITDA-पॉजिटिव हो गई है। यह उनके डिजिटल विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि हेल्थको का मार्जिन चौथी तिमाही तक करीब 6 फीसदी तक पहुंच जाएगा।