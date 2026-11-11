ICICI सिक्योरिटीज ने प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयर खरीदने को दी हरी झंडी
ICICI सिक्योरिटीज ने हाल ही में प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयरों को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसके लिए 1,864 रुपये का नया लक्ष्य मूल्य तय किया है, जिसमें होटल कारोबार की बिक्री को भी शामिल किया गया है। इसके बावजूद, फर्म कंपनी के भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है।
15-20 फीसदी वृद्धि का अनुमान
प्रेस्टीज एस्टेट्स ने वित्त वर्ष 2026 में 30,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। कंपनी को वित्त वर्ष 2027 में बिक्री-बुकिंग में 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसकी वजह कई बड़े नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग है।
एक तरफ, जहां बाजार में मजबूत मांग इस उम्मीद को सहारा दे रही है, वहीं किसी भी उत्पाद को मंजूरी मिलने में देरी इसका सबसे बड़ा जोखिम है।
उत्पाद को मंजूरी मिलने में होने वाली देरी से भले ही रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन उनके आने वाले कई उत्पादों के लिए पहले से ही अच्छी प्री-लीजिंग हो चुकी है।