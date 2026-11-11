जबरदस्त कमाई के बाद ICICI सिक्योरिटीज ने मोतीलाल ओसवाल के शेयर खरीदने की दी सलाह
लेखन दिनेश चंद शर्मा
ICICI सिक्योरिटीज ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOSL) के शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसके लिए 1,326 रुपये की लक्ष्य कीमत तय की है।
फर्म को यह देखकर काफी अच्छा लगा है कि MOSL ने दूसरी तिमाही में अपना आवर्ती राजस्व (रेकरिंग रेवेन्यू) 66 फीसदी तक बढ़ा दिया है।
यह वित्त वर्ष 2024 के 55 फीसदी से काफी ज्यादा है। कंपनी का ऑपरेटिंग PAT (ट्रेजरी को छोड़कर) भी करीब दोगुना होकर 7.5 अरब रुपये से ज्यादा हो गया है।
MOSL का लोन बुक 42 फीसदी बढ़ा
MOSL की रणनीति का फायदा मिल रहा है। वैकल्पिक निवेश और निजी इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
निजी धन प्रबंधन में रेकरिंग एसेट्स भी 31 फीसदी बढ़ गए हैं और उनका वेल्थ मैनेजमेंट लोन बुक 42 फीसदी तक पहुंच गया है। यह सब दिखाता है कि कंपनी ने कई समझदारी भरे कदम उठाए हैं।