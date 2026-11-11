जबरदस्त कमाई के बाद ICICI सिक्योरिटीज ने मोतीलाल ओसवाल के शेयर खरीदने की दी सलाह

ICICI सिक्योरिटीज ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOSL) के शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसके लिए 1,326 रुपये की लक्ष्य कीमत तय की है।

फर्म को यह देखकर काफी अच्छा लगा है कि MOSL ने दूसरी तिमाही में अपना आवर्ती राजस्व (रेकरिंग रेवेन्यू) 66 फीसदी तक बढ़ा दिया है।

यह वित्त वर्ष 2024 के 55 फीसदी से काफी ज्यादा है। कंपनी का ऑपरेटिंग PAT (ट्रेजरी को छोड़कर) भी करीब दोगुना होकर 7.5 अरब रुपये से ज्यादा हो गया है।