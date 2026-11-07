ICICI सिक्योरिटीज ने सेरा सैनिटरीवेयर के लिए शेयर खरीदने की दी सलाह
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ICICI सिक्योरिटीज ने सेरा सैनिटरीवेयर के शेयर को 'खरीदने' की रेटिंग दी है और इसके लिए 7,578 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।
यह सकारात्मक नजरिया कंपनी की मजबूत राजस्व वृद्धि की उम्मीदों, खुदरा और परियोजना दोनों ही सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन के कारण है।
भले ही सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा मार्जिन 12.2 फीसदी तक गिर गया हो, फिर भी सेरा ने वित्त वर्ष 2027 तक अपने राजस्व में 18-20 फीसदी की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है।
दूसरी तिमाही में राजस्व 27.4 फीसदी बढ़ा
कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अपने राजस्व में 27.4 फीसदी की दमदार बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बढ़ोतरी फॉसेटवेयर (नलसाजी उत्पादों) की मजबूत मांग (38 फीसदी की वृद्धि) और सैनिटरीवेयर (24 फीसदी की वृद्धि) के चलते हुई है।
पिछले साल के मुकाबले भले ही मुनाफे का मार्जिन कम हुआ है, लेकिन पिछली तिमाही से इसमें सुधार देखने को मिला है।