ICICI सिक्योरिटीज ने लगाया अपोलो टायर्स के शेयर 500 रुपये तक पहुंचने का अनुमान

भारत में टायर्स की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि, इस साल आगे चलकर जब कीमतें और बढ़ेंगी तो इसमें थोड़ी कमी आ सकती है।

कंपनी अपनी करीब 90 फीसदी उत्पादन क्षमता पर काम कर रही है। मुनाफे को बढ़ाने के लिए वह इस साल की दूसरी छमाही में यूरोप के अपने कामकाज में बड़े बदलाव कर रही है।

भारत में कंपनी अपने विस्तार के लिए ज्यादा पैसा लगा रही है। इससे थोड़े समय के लिए उसके नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन यह उसकी लंबी अवधि की ग्रोथ योजना का हिस्सा है।