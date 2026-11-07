ICICI सिक्योरिटीज ने लगाया अपोलो टायर्स के शेयर 500 रुपये तक पहुंचने का अनुमान
ICICI सिक्योरिटीज ने अपोलो टायर्स को लेकर उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के शेयर खरीदने की सलाह दी है और इसके लिए 500 रुपये का लक्ष्य तय किया है।
यह सलाह ऐसे समय में आई है, जब कंपनी ने हाल ही में यूरोप में मांग कम होने की वजह से मुनाफे में गिरावट दर्ज की है।
बढ़ती लागत का सामना करने के लिए अपोलो ने इस साल टायरों के दाम 11 से 13 फीसदी तक बढ़ाए हैं। कंपनी आगे भी कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है।
भारत में टायर्स की मांग तेज
भारत में टायर्स की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि, इस साल आगे चलकर जब कीमतें और बढ़ेंगी तो इसमें थोड़ी कमी आ सकती है।
कंपनी अपनी करीब 90 फीसदी उत्पादन क्षमता पर काम कर रही है। मुनाफे को बढ़ाने के लिए वह इस साल की दूसरी छमाही में यूरोप के अपने कामकाज में बड़े बदलाव कर रही है।
भारत में कंपनी अपने विस्तार के लिए ज्यादा पैसा लगा रही है। इससे थोड़े समय के लिए उसके नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन यह उसकी लंबी अवधि की ग्रोथ योजना का हिस्सा है।