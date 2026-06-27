ICAI ने लॉन्च किया AI का सबसे एडवांस सर्टिफिकेशन

AI एसेंशियल गाइड भी पेश

इस नए सर्टिफिकेशन के साथ ही ICAI ने अकाउंटेंट्स को AI टूल्स से परिचित कराने के लिए एक 'AI एसेंशियल' गाइड भी जारी की। उन्होंने सार्वम AI के साथ हाथ मिलाया है, ताकि प्रशिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सके।

ICAI के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार डी ने बताया कि अब तक 50,000 से ज्यादा सदस्यों को AI में प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही, 150 से ज्यादा GPT-आधारित टूल्स भी बनाए जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष मंगेश किनारे ने इस पहल को लेकर कहा, "ICAI की कोशिश है कि अकाउंटेंट्स भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें, खासकर तब जब कामकाज ज्यादा से ज्यादा डिजिटल होता जा रहा है।"