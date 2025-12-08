IBM की कॉनफ्लुएंट को खरीदने की पूरी तैयारी, जल्द हो सकती है घोषणा 

IBM जल्द ही कॉनफ्लुएंट के अधिग्रहण की घोषणा कर सकती है

क्या है खबर?

इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन (IBM) लगभग 11 अरब डॉलर (करीब 990 अरब रुपये) में डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म कॉन्फ्लुएंट का अधिग्रहण के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अधिग्रहण की घोषणा सोमवार (8 दिसंबर) को जा सकती है। यह हाल के वर्षों में कंपनी के सबसे बड़े सौदों में से एक होगा। लगभग 8 अरब डॉलर (करीब 720 अरब रुपये) मूल्य की कॉन्फ्लुएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास के लिए आवश्यक डाटा प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है।