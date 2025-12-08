IBM की कॉनफ्लुएंट को खरीदने की पूरी तैयारी, जल्द हो सकती है घोषणा
क्या है खबर?
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन (IBM) लगभग 11 अरब डॉलर (करीब 990 अरब रुपये) में डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म कॉन्फ्लुएंट का अधिग्रहण के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अधिग्रहण की घोषणा सोमवार (8 दिसंबर) को जा सकती है। यह हाल के वर्षों में कंपनी के सबसे बड़े सौदों में से एक होगा। लगभग 8 अरब डॉलर (करीब 720 अरब रुपये) मूल्य की कॉन्फ्लुएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास के लिए आवश्यक डाटा प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है।
उद्देश्य
क्या है इस अधिग्रहण का उद्देश्य?
इस कदम का उद्देश्य क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने की IBM की क्षमता को बढ़ाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि कॉन्फ्लुएंट एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल बैंक लेनदेन से लेकर वेबसाइट क्लिक तक रियल टाइम के विशाल डाटा स्ट्रीम को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इससे पहले अक्टूबर में रॉयटर्स ने बताया था कि कॉन्फ्लुएंट एक संभावित बिक्री पर विचार कर रहा है।
कारण
इस कारण कंपनी अधिग्रहण पर दे रही जोर
अक्टूबर में IBM की ओर से अपने मुख्य क्लाउड सॉफ्टवेयर व्यवसाय में धीमी वृद्धि की सूचना के बाद निवेशक सतर्क हो गए, जिससे कंपनी की गति बनाए रखने की क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। विश्लेषकों का कहना है कि समग्र विकास को पटरी पर बनाए रखने के लिए कंपनी को बेहतर सॉफ्टवेयर प्रदर्शन की आवश्यकता होगी। निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी अधिग्रहण पर ध्यान दे रही है, जिसके तहत पिछले साल हाशिकॉर्प को खरीदा था।