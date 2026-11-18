IBM के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरविंद कृष्णा का मानना है कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस्तेमाल करने से रोकना बेकार है। उन्होंने इसे 'नासमझी भरी कोशिश' बताया है।

उनका कहना है कि हमें युवाओं को AI का समझदारी से इस्तेमाल करना और सोचने-समझने की शक्ति विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे कभी कैलकुलेटर पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब वे पढ़ाई का एक आम हिस्सा बन चुके हैं।