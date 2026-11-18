कृष्णा का मानना है कि ये ओपन-वेट मॉडल जल्द ही हर जगह छा जाएंगे। उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले 3 से 5 सालों में कुल टोकन का 80 फीसदी हिस्सा ओपन-वेट मॉडल पर होगा, जबकि 20 फीसदी बड़े मालिकाना हक वाले मॉडल पर ही रहेगा।

उन्होंने अमेरिका से कहा कि वह इस तकनीक में और ज्यादा निवेश करे, ताकि वह दुनिया में पीछे न रह जाए।

कृष्णा ने यह भी चेताया कि अगर, अमेरिका केवल क्लोज्ड सिस्टम पर ही टिका रहा तो OpenAI जैसी कंपनियां भी पीछे छूट सकती हैं क्योंकि चीन इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है।