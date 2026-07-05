50,000 पूर्व सैनिकों को मिलेगा बायो एनर्जी क्षेत्र में रोजगार बिज़नेस Jul 05, 2026

इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (IBA), आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन (AWPO) और रिवील एनर्जी LLP ने एक बड़ी पहल की है। ये तीनों मिलकर 50,000 पूर्व सैनिकों को बायो एनर्जी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करेंगे।

इस घोषणा के मुताबिक, इसका लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में इन सैनिकों को नौकरी दिलाना है। इस कदम से बायो एनर्जी क्षेत्र में कुशल कामगारों की कमी पूरी होगी और देश के पर्यावरण संरक्षण लक्ष्य को भी गति मिलेगी।