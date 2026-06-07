ISQ कर रही 5,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने की तैयारी 

कंपनी की करीब 5,550 अरब रुपये की संपत्ति

ISQ के पास दुनियाभर में पहले से ही करीब 60 अरब डॉलर (करीब 5,550 अरब रुपये) की संपत्ति है। कंपनी क्यूब हाईवेज और थिंक गैस जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत में 4 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) से अधिक का निवेश कर चुकी है।

पिछले महीने ही उन्होंने क्यूब ग्रिड लॉन्च किया है, जो भारत के पावर ग्रिड को बेहतर बनाने के मकसद से 1 अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) की एक बड़ी पहल है।

यह नया फंड भारत के आने वाले सालों (2026-2028) के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के अनुरूप है और स्थानीय निवेशकों को इसमें शामिल होने का अवसर देगा।