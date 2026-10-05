भारत-अमेरिका के बीच थमी व्यापार वार्ता, सीतारमण ने किया खुलासा
बिज़नेस
भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता में अभी अड़चन आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बाजारों के दरवाजे खोलने और व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए चल रही यह बातचीत फिलहाल रुक गई है।
दोनों ही पक्ष नई रियायतें देने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अमेरिका खासतौर पर भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने पर जोर दे रहा है।
दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल
सीतारमण ने बताया कि अमेरिका ने अपना तरीका बदला है। अब वह केवल बातचीत करने के बजाय आयात शुल्क (टैरिफ) को दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
भले ही अभी बातचीत रुकी हुई है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर, दोनों देश बातचीत के नए तरीके आजमाएं तो प्रगति होने की संभावना अभी भी है।