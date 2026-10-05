भारत-अमेरिका के बीच थमी व्यापार वार्ता, सीतारमण ने किया खुलासा

भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता में अभी अड़चन आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बाजारों के दरवाजे खोलने और व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए चल रही यह बातचीत फिलहाल रुक गई है।

दोनों ही पक्ष नई रियायतें देने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अमेरिका खासतौर पर भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने पर जोर दे रहा है।