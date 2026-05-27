AI को प्रशिक्षित करने के लिए डाटा जुटाने वाले स्टार्टअप को मिला शुरुआती निवेश  

कैमरों के जरिए AI होंगे प्रशिक्षित

कंपनी सिर पर लगे कैमरों से 3D फुटेज और कलाई पर लगे कैमरों से 2D हाथ की हलचल के वीडियो इकट्ठा करती है। इसका मकसद AI को सिखाना है कि इंसान असल दुनिया में कैसे चलते हैं और कैसे इंटरैक्ट करते हैं।

कंपनी संस्थापक राज पटेल का कहना है कि इससे इंसानी गतिविधियों को और बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। इतना ही नहीं यह भविष्य में AI को असल दुनिया के कामों के लिए कैसे तैयार किया जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा भी बदल सकता है।