2027 तक क्लाउड कंपनियों की आय खर्च से आगे निकलेगी, HSBC की रिपोर्ट में खुलासा
HSBC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी-बड़ी क्लाउड कंपनियों का राजस्व 2027 तक उनके खर्च से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा।
जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ज्यादा आम होता जाएगा, इस बदलाव से इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने की चिंताएं कुछ कम हो सकती हैं।
अब सारा ध्यान AI में लगाए गए इन बड़े निवेशों को असली मुनाफे में बदलने और बाजार में दूसरों से आगे रहने पर है।
2030 तक 6,000 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च होगा
HSBC का अनुमान है कि 2030 तक दुनियाभर में AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 6,000 अरब डॉलर (करीब 5.5 लाख अरब रुपये) से ज्यादा के निवेश की जरूरत होगी और इसमें क्लाउड कंपनियां सबसे आगे रहेंगी।
AI चैटबॉट से आगे बढ़कर अब खुद काम करने वाले AI एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में असली ऐप का रूप ले रहा है।
इसके साथ ही नए अवसर सामने आ रही हैं, जैसे साइबर सुरक्षा के जोखिम और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए कम होते मुनाफे।
रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कंपनियां निवेश के स्मार्ट फैसले लेंगी, वे इस तेजी से बदलती दुनिया में बेहतर तरीके से सफल हो पाएंगी।