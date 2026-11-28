HSBC का अनुमान है कि 2030 तक दुनियाभर में AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 6,000 अरब डॉलर (करीब 5.5 लाख अरब रुपये) से ज्यादा के निवेश की जरूरत होगी और इसमें क्लाउड कंपनियां सबसे आगे रहेंगी।

AI चैटबॉट से आगे बढ़कर अब खुद काम करने वाले AI एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में असली ऐप का रूप ले रहा है।

इसके साथ ही नए अवसर सामने आ रही हैं, जैसे साइबर सुरक्षा के जोखिम और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए कम होते मुनाफे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कंपनियां निवेश के स्मार्ट फैसले लेंगी, वे इस तेजी से बदलती दुनिया में बेहतर तरीके से सफल हो पाएंगी।