HSBC ने अडानी पोर्ट्स के शेयरों का प्राइस टारगेट बढ़ाकर किया 2,200 रुपये

अडाणी पोर्ट्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जून में कंपनी की माल ढुलाई की मात्रा में सालाना आधार पर 13 फीसदी का उछाल आया है।

इसके पीछे मुख्य वजह उनके बंदरगाहों से कंटेनर और लिक्विड कार्गो की आवाजाही में बढ़ोतरी है। इस साल अब तक शेयर ने भी करीब 24 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 15 जुलाई को यह 1,832 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी पर नजर रखने वाले 27 विश्लेषकों में से 26 ने 'खरीदे' और केवल एक ने 'होल्ड' की सलाह दी है। यह अडाणी के पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कारोबार में ग्रोथ को लेकर सभी का भरोसा दिखाता है।