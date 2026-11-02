HSBC बैंक सिंगापुर के बाद अब हांगकांग में AI संस्थान खोलेगा

शुरुआत में यह संस्थान HSBC के सेंट्रल मुख्यालय से काम करेगा, लेकिन एक बार नॉर्दर्न मेट्रोपोलिस तैयार हो जाने पर इसे वहां शिफ्ट करने की योजना है।

नॉर्दर्न मेट्रोपोलिस एक बड़ा इनोवेशन हब बनने वाला है। यह कदम सिटी और बार्कलेज जैसे बड़े बैंकों की रणनीति से भी मेल खाता है। ये बैंक AI पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, भले ही दूसरी जगहों पर उन्हें कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ रही हो।

HSBC अपने 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग भी दे रहा है। इससे साफ है कि बैंक तकनीकी रूप से तेजी से बदल रहे बैंकिंग सेक्टर में सबसे आगे रहना चाहता है।

हांगकांग AI तकनीक अपनाने में पहले से ही काफी आगे है। ऐसे में यह पहल बैंक और शहर के तकनीकी क्षेत्र दोनों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है।