HP फिर करने जा रही बड़ी छंटनी, हजारों कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी 

टेक कंपनी HP एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 2028 तक दुनियाभर में 4,000-6,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म करने की योजना बना रही है। HP का कहना है कि वह अपने कामकाज को आसान बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेजी से जोड़ने और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए यह कदम उठा रही है। कंपनी इससे अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना चाहती है।

असर किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर? छंटनी का सबसे ज्यादा असर उन टीमों पर पड़ेगा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल ऑपरेशन और कस्टमर सपोर्ट संभालती हैं। CEO एनरिक लोरेस के अनुसार, यह बदलाव कंपनी के भीतर कई विभागों को प्रभावित करेगा। HP का मानना है कि काम को तेज करने और खर्च कम करने के लिए टीमों के ढांचे में बदलाव जरूरी है। कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले 3 साल में इस प्रक्रिया से लगभग 90 अरब रुपये की बचत हो सके।

वजह छंटनी की वजह क्या है? HP की छंटनी के पीछे मुख्य वजह PC मार्केट में तेजी से बढ़ती AI तकनीक की मांग और बढ़ती लागत है। AI-चिप वाले कंप्यूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन चिप्स की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मेमोरी चिप्स की ग्लोबल कीमतें बढ़ने से कंपनी के खर्च और मुनाफे पर दबाव बढ़ गया है। इसके कारण HP को अपने खर्च कम करने और नए AI-आधारित प्रोडक्ट्स की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है।