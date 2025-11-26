EPF में बदलना चाहते हैं नया वेतन बैंक खाता, इस तरीके से होगा आसान
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आपके UAN से जुड़े बैंक खाते में आपका भविष्य निधि (PF) अंशदान स्वीकार करता है। इसी खाते में PF निकासी, अग्रिम भुगतान और EPS पेंशन का भुगतान किया जाता है। कई बार आपके नौकरी बदलने के साथ वेतन बैंक भी बदल जाता है। ऐसे में EPF में भी बैंक रिकॉर्ड को अपडेट करना सही रहता है, जिससे भविष्य में भुगतान सही जगह पर पहुंच सके। आइये जानते हैं अपना नया बैंक अकाउंट कैसे अपडेट करें।
आवश्यकता
अपडेट करने लिए क्या होना जरूरी?
बैंक रिकॉर्ड अपडेट करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका नया बैंक अकाउंट एक्टिव हो, KYC प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो और इसमें नाम आपके आधार और EPFO प्रोफाइल में दिए गए नाम के समान हो। वर्तनी या अक्षरों में छोटी-मोटी गड़बड़ियां KYC अस्वीकृति और क्लेम में देरी कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग और SMS अलर्ट भी चालू हाेना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान EPFO और आपका बैंक दोनों OTP और अलर्ट पर निर्भर रहेंगे।
तरीका
इस तरह से करें खाता अपडेट
नया खाता अपडेट करने के लिए UAN, पासवर्ड और कैप्चा के साथ EPFO सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर लॉग-इन करें। 'मैनेज' मेनू में जाकर 'KYC' चुनें और यहां आपको बैंक, आधार और पैन नंबर जैसे कई विकल्प दिखाई देंगे। 'बैंक' विकल्प में अपना नया अकाउंट नंबर, बैंक रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम और सही IFSC कोड डालकर सेव करना है। नई बैंक डिटेल पहले 'पेंडिंग' स्थिति में दिखाई देगी। आपकी कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद नया अकाउंट लिंक हो जाएगा।