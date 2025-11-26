EPF में नया बैंक खाता अपडेट रखना जरूरी है

EPF में बदलना चाहते हैं नया वेतन बैंक खाता, इस तरीके से होगा आसान

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आपके UAN से जुड़े बैंक खाते में आपका भविष्य निधि (PF) अंशदान स्वीकार करता है। इसी खाते में PF निकासी, अग्रिम भुगतान और EPS पेंशन का भुगतान किया जाता है। कई बार आपके नौकरी बदलने के साथ वेतन बैंक भी बदल जाता है। ऐसे में EPF में भी बैंक रिकॉर्ड को अपडेट करना सही रहता है, जिससे भविष्य में भुगतान सही जगह पर पहुंच सके। आइये जानते हैं अपना नया बैंक अकाउंट कैसे अपडेट करें।