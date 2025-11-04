EPF अकाउंट में कैसे अपडेट करें नौकरी छोड़ने की तारीख? जानिए चरणबद्ध तरीका 

तरीका

इस तरह से करें अपडेट

EPFO की वेबसाइट पर मेंबर इंटरफेस में UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें। 'मैनेज' पर जाएं और मार्क एग्जिट पर क्लिक कर 'सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट' ड्रॉपडाउन से PF अकाउंट संख्या चुनें। अब आप 'डेट ऑफ एग्जिट' दर्ज कर सकते हैं और नौकरी छोड़ने का कारण बता सकते हैं। इसके बाद 'रिक्वेस्ट OTP' पर क्लिक करने से मोबाइल पर OTP मिलेगा, जिसे दर्ज करने के बाद चेकबॉक्स चुन सकते हैं। 'अपडेट' पर फिर 'ओके' पर क्लिक करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।