EPF अकाउंट में कैसे अपडेट करें नौकरी छोड़ने की तारीख? जानिए चरणबद्ध तरीका 

EPF अकाउंट में कैसे अपडेट करें नौकरी छोड़ने की तारीख? जानिए चरणबद्ध तरीका
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को कई ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा देती है। इनमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पंजीकृत कराने से लेकर अपनी भविष्य निधि (PF) के पैसे की आंशिक निकासी तक शामिल है। इसके अलावा वे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते को अपडेट भी रख सकते हैं। अगर, हाल ही में आपने नौकरी बदली है तो अपने अकाउंट में अपनी निकासी तिथि दर्ज कर सकते हैं। आइये जानते हैं इसका तरीका क्या है।
तरीका
इस तरह से करें अपडेट
EPFO की वेबसाइट पर मेंबर इंटरफेस में UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें। 'मैनेज' पर जाएं और मार्क एग्जिट पर क्लिक कर 'सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट' ड्रॉपडाउन से PF अकाउंट संख्या चुनें। अब आप 'डेट ऑफ एग्जिट' दर्ज कर सकते हैं और नौकरी छोड़ने का कारण बता सकते हैं। इसके बाद 'रिक्वेस्ट OTP' पर क्लिक करने से मोबाइल पर OTP मिलेगा, जिसे दर्ज करने के बाद चेकबॉक्स चुन सकते हैं। 'अपडेट' पर फिर 'ओके' पर क्लिक करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जरूरी
क्यों जरूरी है तारीख अपडेट करना?
जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो उसके लिए EPF अकाउंट में निकासी तिथि अपडेट करना जरूरी है, ताकि PF क्लेम या स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। EPFO के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निकासी तिथि आपके नियोक्ता की ओर से अंतिम योगदान के 2 महीने बाद ही अपडेट की जा सकती है। इसका मतलब है कि आपको तब तक इंतजार करना होगा, जब तक कि आपके खाते में लगातार 2 महीनों तक कोई EPF जमा न हो जाए।