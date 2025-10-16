अपने PPF अकाउंट को ट्रांसफर कैसे करें? यहां जानिए आसान तरीका 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकार द्वारा समर्थित एक सुरक्षित निवेश योजना है, जो तय ब्याज दर और गारंटीड रिटर्न देती है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो बिना जोखिम के निवेश करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी बैंक या डाकघर में आसानी से PPF अकाउंट खोल सकता है। अगर आप नौकरी, शहर या बैंक बदलते हैं, तो अपना PPF अकाउंट उसके सभी लाभों के साथ दूसरी शाखा या बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं।

#1 PPF अकाउंट का ट्रांसफर कैसे करें? अगर आप अपना PPF अकाउंट किसी दूसरी शाखा या बैंक में ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी PPF पासबुक लेकर मौजूदा बैंक या डाकघर में जाएं। वहां पर आपको अकाउंट ट्रांसफर का आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें उस बैंक या डाकघर का पूरा पता लिखना जरूरी है, जहां आप अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। आवेदन जमा करने के बाद शाखा आपको रसीद देगी और ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करेगी।

#2 आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने पर पुरानी शाखा नए बैंक या डाकघर को जरूरी दस्तावेज भेजती है, जिसमें आवेदन पत्र, नामांकन फॉर्म, अकाउंट की प्रमाणित प्रति, पासबुक, और बकाया राशि का चेक या ड्राफ्ट शामिल होता है। दस्तावेज पहुंचने के बाद नया बैंक आपको सूचना भेजता है। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड, पहचान और पते के प्रमाण जमा कर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इससे अकाउंट सही नाम से स्थानांतरित हो जाता है।