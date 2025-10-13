PPF खाता दूसरे बैंक में कैसे करें ट्रांसफर? जानिए आसान तरीका
क्या है खबर?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अपने निश्चित रिटर्न के लिए काफी लोकप्रिय है, जो इसे पुराने निवेशकों के बीच एक पसंदीदा विकल्प बनाता है। आप किसी भी बैंक या डाकघर में आसानी से PPF खाता खोल सकते हैं, लेकिन नौकरी बदलते समय आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है। कई बार आपको मौजूदा बैंक का रवैये पसंद नहीं आता। ऐसे में आप बिना कोई फायदा खोए बैंक बदल सकते हैं। आइये जानते हैं आप कैसे अपना PPF खाता ट्रांसफर कर सकते हैं।
तरीका
ऐसे ट्रांसफर होगा खाता
इसके लिए PPF पासबुक के साथ मौजूदा बैंक की शाखा में जाएं और ट्रांसफर के लिए आवेदन करें। इसमें उस बैंक शाखा के पूरे पते का जिक्र होना चाहिए, जहां खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहां अपनी पुरानी पासबुक बैंक में जमा करा दें। इसके बाद बैंक अपने सिस्टम में आपके खाते को बंद कर देगा। इसके साथ ही दूसरे बैंक को खाते की कॉपी, हस्ताक्षर का नमूना, बकाया राशि, ट्रांसफर अनुरोध पत्र जैसे दस्तावेज भेजती है।
खाता लिंक
बचत खाते से ऐसे करें लिंक
दस्तावेज प्राप्त करने के बाद नया बैंक आपको सूचित करेगा कि आपको KYC दस्तावेजों के साथ नया खाता खोलने का फॉर्म जमा करना होगा। फिर वह आपको नई पासबुक जारी करेगा। अब इस बदले हुए बैंक के PPF खाते में पैसे जमा करने के लिए अपने बचत खाते को इस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में लॉग-इन कर PPF अकाउंट नंबर और IFSC कोड जोड़ें। इसके बाद डिजिटल रूप से फंड ट्रांसफर का विकल्प चुन सकते हैं।