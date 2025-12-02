विवादित क्रेडिट कार्ड बिल का कैसे करें समाधान? जानिए क्या है तरीका 

वर्तमान में वित्तीय प्रबंधन और खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड बेहद जरूरी है, लेकिन कभी-कभी बिलिंग संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने से विवाद पैदा हो सकते हैं। यह विवाद किसी हिडन चार्ज, कोई गलत राशि, डुप्लिकेट एंट्री, कोई व्यापारी की गलती या किसी धोखाधड़ी के कारण हो सकता है। कभी-कभी यह किसी सब्सक्रिप्शन के ऑटो-रिन्यूअल से या रिफंड प्रोसेस नहीं होने से भी हो सकता है। आइये जानते हैं इस तरह के विवादों से कैसे निपट सकते हैं।

जांच इस तरह से करें गलत लेनदेन की जांच क्रेडिट कार्ड बिलिंग में काेई गड़बड़ लगे तो अपने बैंकिंग ऐप में अपनी विस्तृत लेनदेन सूची खोलें। कई बैंक विस्तृत विवरण दिखाते हैं, जिसमें तारीख, समय, मर्चेंट कोड, स्थान और लेनदेन का प्रकार भी शामिल होता है। इसकी जांच कर गलत लेनदेन का पता लगाया जा सकता है। जब लेनदेन किसी दुकान, रेस्टोरेंट, यात्रा, बुकिंग या ऑनलाइन सर्विस से जुड़ा हो तो मर्चेंट से सीधे संपर्क कर विवाद सुलझा सकते हैं। उसकी गलती हुई तो शुल्क वापस मिल जाता है।

शिकायत गलत भुगतान की ऐसे करें शिकायत प्रत्येक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के पास मोबाइल ऐप, फोन बैंकिंग या सुरक्षित मैसेज के माध्यम से विवाद निवारण का एक इन-बिल्ट विकल्प होता है। आप इस पर गलत लेनदेन की शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद बैंक अस्थायी रूप से जांच शुरू कर देता है। आपसे बिलों की कॉपियां, चैट के स्क्रीनशॉट, मर्चेंट का ईमेल या एक संक्षिप्त लिखित स्पष्टीकरण अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है। विवाद दर्ज होते ही बैंक एक रेफरेंस नंबर जारी करता है।

निपटान जांच में लग सकते हैं इतने दिन बिलिंग विवाद की जांच में आमतौर पर 30 से 90 दिन लगते हैं, जिसके बाद बैंक आमतौर पर दस्तावेजों के लिए मर्चेंट के बैंक से संपर्क करता है। इस स्थिति में अगर, मर्चेंट कोई प्रमाण-पत्र- चार्ज स्लिप, इनवॉइस या डिलीवरी की पुष्टि नहीं देता है तो विवाद का निपटारा आमतौर पर कार्डधारक के पक्ष में होता है। मर्चेंट वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता है तो बैंक शुल्क बहाल कर देता है। इसकी जानकारी SMS और ईमेल से दी जाती है।

