आधे समय में ही चुकाना चाहते हैं होम लोन, तो इन तरीकों को आजमाएं 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 19, 2025
07:34 am
क्या है खबर?

घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन मिल तो जाता है, लेकिन इसे चुकाना भारी पड़ता है। ज्यादातर लोन 20 साल की अवधि के लिए होते हैं। इतने लंबे समय तक EMI चुकाते-चुकाते आपकी सारी बचत इसी में खर्च हो जाती है और आपको भारी ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका है लोन का कम से कम समय में भुगतान करना है। आइये जानते हैं किन तरीकों से लोन की अवधि कम कर सकते हैं।

प्री-पेमेंट 

कब फायदेमंद होगा प्री-पेमेंट 

प्री-पेमेंट: लोन के पहले 5-7 साल में EMI का ज्यादातर हिस्सा ब्याज में चला जाता है और मूल धन ज्यादा कम नहीं होता है। इसलिए, शुरुआती सालों में कुछ पैसा प्री-पेमेंट के तौर पर जमा करा सकते हैं, जो लोन की अवधि कम करता है। 12-15 साल में प्रीमेंट का फायदा कम मिलता है। एक्स्ट्रा EMI: हर साल नियमित किस्तों के अलावा एक एक्स्ट्रा EMI देने से लोन अवधि में 3.5 साल तक की कमी आ सकती है।

स्टेप-अप 

आय बढ़ने पर जरूर करें यह काम

सालाना स्टेप-अप: आय बढ़ने पर EMI को हर साल 5 फीसदी बढ़ाएं। इसे स्टेप-अप कहते हैं। इससे भी भुगतान अवधि में कमी आएगी। अगर आप हर साल एक एक्स्ट्रा EMI और 5 फीसदी का सालाना स्टेप-अप दोनों काम करते हैं तो लोन अवधि को घटाकर 11 साल के आस-पास ला सकते हैं। लोन स्वीकृत होने से पहले फुल कॉस्ट ब्रेकअप जरूर मांगें, जिससे आपको लगने वाले शुल्कों की जानकारी मिलती है और इंश्योरेंस प्लान अपनी इच्छा के अनुसार चुनें।