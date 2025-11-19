होम लोन में शुरुआती सालों में EMI ब्याज चुकाने में ही जाती है (तस्वीर: फ्रीपिक)

आधे समय में ही चुकाना चाहते हैं होम लोन, तो इन तरीकों को आजमाएं

क्या है खबर?

घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन मिल तो जाता है, लेकिन इसे चुकाना भारी पड़ता है। ज्यादातर लोन 20 साल की अवधि के लिए होते हैं। इतने लंबे समय तक EMI चुकाते-चुकाते आपकी सारी बचत इसी में खर्च हो जाती है और आपको भारी ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका है लोन का कम से कम समय में भुगतान करना है। आइये जानते हैं किन तरीकों से लोन की अवधि कम कर सकते हैं।