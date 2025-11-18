पर्सनल लोन चुकाने के बाद जरूर करें ये काम, वरना पछताना पड़ेगा 

अचानक से पैसों की जरूरत पड़ने पर पैसों की व्यवस्था करने के लिए पर्सनल लोन अब काफी आसान हो गया है। कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं मोबाइल पर ही मंजूरी प्रदान कर देती हैं और कुछ ही घंटों में पैसा अकाउंट में आ जाता है। कुछ लोग कर्जा चुकाने के बाद कुछ जरूरी काम करना भूल जाते हैं, जिससे बाद में परेशानी हो सकती है। आइये जानते हैं लोन का पूरा भुगतान करने के बाद कौनसे काम जरूर करने चाहिए।

NOC क्यों जरूरी है अनापत्ति प्रमाण पत्र? लोन चुकाने के बाद बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना बेहद जरूरी होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने पूरा कर्जा चुका दिया है और अब आप पर कोई बकाया नहीं है। भविष्य में किसी भी विवाद या उलझन की स्थिति में यह दस्तावेज काम आएगा। इसलिए, इसे सुरक्षित रखें और हो सके तो इसकी एक डिजिटल कॉपी भी रखें। ऋण चुकाने के बाद नया ऋण लेते समय भी एनओसी उपयोगी हो सकती है।

अकाउंट स्टेटमेंट अकाउंट स्टेटमेंट से होगा यह फायदा अकाउंट स्टेटमेट आपको यह साबित करने में मदद करेगा कि आपके लोन का पूरी तरह से पेमेंट कर दिया गया है और समय पर भुगतान किया गया है। यह एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, जो अक्सर कुछ बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। अगर, आपका बैंक यह डॉक्यूमेंट उपलब्ध करता है तो आपको इसे जरूर लेना चाहिए। यह क्रेडिट स्कोर में किसी तरह विसंगति सामने आने पर उसमें जरूरी परिवर्तन के लिए उपयोग किया जा सकता है।