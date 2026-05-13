लोन गारंटर बनकर आप परेशानी में फंस सकते हैं

लोन गारंटर बनकर अब पछता रहे तो ऐसे हटवा सकते हैं नाम

क्या है खबर?

लोन लेते वक्त दोस्त या रिश्तेदार आपसे गारंटर बनने के लिए कहते हैं तो आप मजबूरी में मान भी जाते हैं। गारंटर बनने का मतलब खुद उस लोन की पूरी जिम्मेदारी उठाना होता है। अगर, लोन लेने वाला EMI नहीं भर पाया तो बैंक सीधा आपसे वसूली करेगा। यह आपका सिविल स्कोर भी खराब कर सकता है। ऐसे में आपको बाद में पछतावा होता है। आइये जानते हैं आप गारंटर की भूमिका से कैसे बाहर निकल सकते हैं।