यह दस्तावेज कई सरकारी और कानूनी कामों में उपयोग होता है

भारत में शादी रजिस्टर कराने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:02 pm Jun 05, 202608:02 pm

क्या है खबर?

भारत में शादी का रजिस्ट्रेशन पति-पत्नी के रिश्ते को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए जरूरी माना जाता है। यह दस्तावेज कई सरकारी और कानूनी कामों में उपयोग होता है। हालांकि, कई लोगों को इसकी प्रक्रिया मुश्किल लगती है, लेकिन सही जानकारी होने पर यह काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। शादी के बाद समय पर रजिस्ट्रेशन कराने से भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है और जरूरी दस्तावेज भी आसानी से मिल जाते हैं।